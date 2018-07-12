Захарова назвала освещение ЧМ-2018 на Украине чемпионатом мира по фейкам

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала освещение чемпионата мира по футболу 2018 года украинскими СМИ. Об этом сообщает »Советский спорт».

«Особняком стоит медийное поле Украины. Это нечто, какой-то альтернативный чемпионат мира по фейкам в связи с чемпионатом мира по футболу», — сказал Захарова в ходе брифинга.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Захарова заявила о попытках американских СМИ дискредитировать чемпионат мира — 2018.