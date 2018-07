Российские фанаты поддержали хавбека сборной Англии национальным гимном

Российские фанаты поддержали хавбека сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли национальным гимном, сообщает «Советский спорт».

Во время интервью Алли мимо них проехала машина, из которой звучал гимн Великобритании. Этот жест поддержки вызвал восторг у журналиста, а Алли улыбнулся и пожал руку одному из российских фанатов.

Реклама

«Смотри, они включили гимн специально для тебя!» — сказал журналист.

Англия сыграет против Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира. Игра состоится 11 июля в Москве.

Ранее сообщалось, что украинские депутаты болели за сборную России на ЧМ-2018.

When the Russian fans start playing God Save The Queen at England players then you KNOW that it's coming home. pic.twitter.com/0B3XAmfDH6