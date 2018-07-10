Российские фанаты поддержали хавбека сборной Англии национальным гимном
Российские фанаты поддержали хавбека сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли национальным гимном, сообщает «Советский спорт».
Во время интервью Алли мимо них проехала машина, из которой звучал гимн Великобритании. Этот жест поддержки вызвал восторг у журналиста, а Алли улыбнулся и пожал руку одному из российских фанатов.
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«Смотри, они включили гимн специально для тебя!» — сказал журналист.
Англия сыграет против Хорватии в 1/2 финала чемпионата мира. Игра состоится 11 июля в Москве.
Ранее сообщалось, что украинские депутаты болели за сборную России на ЧМ-2018.
When the Russian fans start playing God Save The Queen at England players then you KNOW that it's coming home. �� pic.twitter.com/0B3XAmfDH6— Soccer AM (@SoccerAM) 9 июля 2018 г.