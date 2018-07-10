Путин намерен посетить финал ЧМ-2018‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/909/11827909/TASS_27719670-pic905-895x505-58152.jpg">

Президент России Владимир Путин намерен включить в график посещение матча финала чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент будет на финальной игре турнира», — сказал он.

Реклама

При этом представитель Кремля объяснил, почему глава государства не был на матчах национальной команды на ЧМ-2018, а также отметил, что президент искренне поддерживал сборную России.

«Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр, кроме матча открытия и финала. То, что президент не был на матчах российской команды, не означает, что он не болел за сборную, он очень горячо болел за наших. Президент был на постоянной связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым», — подчеркнул Песков.

Финал чемпионата мира — 2018 состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники». За выход в финал 11 июля поборются Франция и Бельгия, а 12 июля — Хорватия и Англия.

Ранее Путин пригласил сборную России по футболу в Калининград.