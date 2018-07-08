Экс-тренер «Динамо» похвалил сборную России за матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии

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Экс-тренер московского «Динамо» похвалил сборную России за матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, передает ТАСС.

«По сегодняшней игре хочется сказать добрые слова в адрес наших футболистов, которые провели хорошую игру. Особенно понравилась концовка встречи и второй дополнительный тайм, гол в концовке. Физически команда была готова очень хорошо», — сказал Кобелев.

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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее экс-футболист ЦСКА прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2018.