Экс-тренер «Динамо» похвалил сборную России за матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии
Экс-тренер московского «Динамо» похвалил сборную России за матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, передает ТАСС.
«По сегодняшней игре хочется сказать добрые слова в адрес наших футболистов, которые провели хорошую игру. Особенно понравилась концовка встречи и второй дополнительный тайм, гол в концовке. Физически команда была готова очень хорошо», — сказал Кобелев.
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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее экс-футболист ЦСКА прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2018.