«Байер» припомнил бразильцам насмешку над Германией после вылета с ЧМ-2018

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Немецкий клуб «Байер» иронично отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

В своем официальном аккаунте «львы» напомнили телеканалу FOX Sports Brasil их насмешку в адрес немецкой сборной, когда те не вышли из группы ЧМ-2018.

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«Жизнь — грустно-веселая симфония», — говорится в сообщении леверкузенского клуба в твиттере.

Сборная Бразилии проиграла команде Бельгии (1:2) на стадии четвертьфинала мундиаля и покинула турнир.

Ранее вратарь сборной Бельгии упрекнул Бразилию в переоценке своих сил.