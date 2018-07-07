«Байер» припомнил бразильцам насмешку над Германией после вылета с ЧМ-2018
Немецкий клуб «Байер» иронично отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».
В своем официальном аккаунте «львы» напомнили телеканалу FOX Sports Brasil их насмешку в адрес немецкой сборной, когда те не вышли из группы ЧМ-2018.
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«Жизнь — грустно-веселая симфония», — говорится в сообщении леверкузенского клуба в твиттере.
Сборная Бразилии проиграла команде Бельгии (1:2) на стадии четвертьфинала мундиаля и покинула турнир.
Ранее вратарь сборной Бельгии упрекнул Бразилию в переоценке своих сил.
�� It's a bittersweet symphony this liiiiiife �� https://t.co/S9yk7xiCCS— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 6 июля 2018 г.