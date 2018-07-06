Самедов: Овечкин поздравил с победой над Испанией

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Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о поздравлении хоккеиста Александра Овечкина после победы национальной команды над Испанией. Слова футболиста приводит газета «Известия».

«Да, он мне написал после матча поздравительную SMS», — сказал Самедов в ответ на соответствующий вопрос.

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Также спортсмен отметил, что готов подарить Овечкину майку, в которой играл против испанцев, если он попросит.

Ранее сообщалось, что Самедов тренируется по индивидуальной программе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира.