Бышовец назвал условия победы сборной России над хорватами на ЧМ-2018

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Лучший бомбардир сборной СССР на чемпионате мира — 1970 Анатолий Бышовец оценил шансы российской команды в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией. Слова эксперта приводит газета «Известия».

«То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу — 50 на 50.

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Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах — особенно против Испании — Станиславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников.

Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча», — сказал Бышовец.

Ранее Бышовец прокомментировал успех российской команды на домашнем мировом первенстве.