Главным тренером сборной Аргентины может стать Гвардиола

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) планирует пригласить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на пост наставника национальной команды, сообщает ТАСС.

По информации TN, руководство федерации намерено предложить специалисту контракт с зарплатой $12 млн в год. Отмечается, что половину суммы будет платить AFA, а вторую — группа бизнесменов.

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Под руководством нынешнего главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли национальная команда дошла до стадии 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России, где проиграла Франции со счетом 3:4. На групповом этапе южноамериканцы сыграли вничью с Исландией (1:1), разгромно проиграли Хорватии (0:3) и обыграли Нигерию (2:1).

Контракт Сампаоли рассчитан до 2021 года. Если федерация решит расторгнуть соглашение до старта Кубка Америки — 2019, специалист получит компенсацию в размере $20 млн.

Ранее сообщалось, что Сампаоли обсудит условия своей отставки с поста главного тренера сборной Аргентины с руководителем Ассоциации футбола AFA Клаудио Тапией.