Определился судья матча Россия — Хорватия

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Главным арбитром матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии назначен бразилец Сандро Риччи, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Национальные команды России и Хорватии поборются за выход в полуфинал мундиаля 7 июля. Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 21.00 по московскому времени.

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Матч между сборными Бельгии и Швеции, который также состоится 7 июля, обслужит бригада голландца Бьорна Кейперса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

Ранее Александр Кокорин сделал прогноз на матч Россия — Хорватия.