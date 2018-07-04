Определился судья матча Россия — Хорватия
Главным арбитром матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии назначен бразилец Сандро Риччи, сообщает «Советский спорт».
Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Национальные команды России и Хорватии поборются за выход в полуфинал мундиаля 7 июля. Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 21.00 по московскому времени.
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Матч между сборными Бельгии и Швеции, который также состоится 7 июля, обслужит бригада голландца Бьорна Кейперса.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.
Ранее Александр Кокорин сделал прогноз на матч Россия — Хорватия.