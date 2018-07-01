Брат Фернандеса: переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни
Брат защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса Жо прокомментировал решение о переезде брата в Москву. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Россия изменила его жизнь. Я разговариваю с ним каждый день. Он говорит, что счастлив, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизни», — цитирует Жо Фернандеса Bleacher Report.
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Также Жо отметил, что его брат нашел свое место в мире и в России к нему очень хорошо относятся.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее Фернандес вошел в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии журналиста Bleacher Report Сэма Тига.