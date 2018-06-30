Агуэро отыграл один мяч в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции
Аргентинский нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отыграл один мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
На 93-й минуте после подачи форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси Агуэро головой переправил мяч в ворота Уго Льориса и подарил надежду Аргентине.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее дубль Килиана Мбаппе удвоил преимущество французов в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.