В Бразилии поглумились над вылетом сборной Германии с ЧМ-2018
В Бразилии с радостью восприняли тот факт, что сборная Германии по футболу на смогла выйти в плей-офф чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Местный телеканал FOX Sports Brasil опубликовал в своем аккаунте насмешливое сообщение после поражение действующих чемпионов мира от Южной Кореи (0:2). Эта неудача лишила подопечных Йоахима Лёва на выход в 1/8 финала мундиаля.
В 2014 году немецкая сборная нанесла бразильцам унизительное поражение со счетом 7:1 в полуфинале мирового первенства, которое было домашним для южноамериканской команды.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите пообещал выпить после выхода пентакампеонов в плей-офф ЧМ-2018.
AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018 г.