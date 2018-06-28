В Бразилии поглумились над вылетом сборной Германии с ЧМ-2018

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В Бразилии с радостью восприняли тот факт, что сборная Германии по футболу на смогла выйти в плей-офф чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Местный телеканал FOX Sports Brasil‏ опубликовал в своем аккаунте насмешливое сообщение после поражение действующих чемпионов мира от Южной Кореи (0:2). Эта неудача лишила подопечных Йоахима Лёва на выход в 1/8 финала мундиаля.

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В 2014 году немецкая сборная нанесла бразильцам унизительное поражение со счетом 7:1 в полуфинале мирового первенства, которое было домашним для южноамериканской команды.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите пообещал выпить после выхода пентакампеонов в плей-офф ЧМ-2018.