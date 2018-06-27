Путин пообещал посмотреть матч сборной России против Испании на ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин намерен посмотреть матч между командами России и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018, но пока не знает, приедет ли на стадион, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал сам глава государства.

«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю», — сказал Путин.

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Из-за плотного графика глава государства не смог присутствовать на матчах России со сборными Уругвая (0:3) и Египта (3:1). Президент посетил пока только матч открытия мундиаля, на котором российская команда разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

Матч между сборными России и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира пройдет 1 июля в Москве. Игра состоится на столичном стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что глава Палестины Махмуд Аббас посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным.