Марадоне стало плохо после победы сборной Аргентины в матче ЧМ-2018

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Бывшему нападающему сборной Аргентины Диего Марадоне стало плохо после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, в котором национальная команда его страны одержала победу над Нигерией. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что легенда мирового футбола не смог самостоятельно покинуть свое место на трибуне стадиона «Санкт-Петербург».

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Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.

Ранее сообщалось, что Марадона показал неприличный жест во время победного гола национальной сборной в ворота команды Нигерии.

https://twitter.com/tutticonvocati/status/1011706547972530182?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmatchtv.ru%2Ffootball%2Fchempionat_mira%2Fmatchtvnews_NI865824_Maradone_stalo_ploho_na_tribune