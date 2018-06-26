В России поженилась приехавшая на ЧМ-2018 пара из Египта
Болельщики сборной Египта Дина Амин и Мохамед Альдраби, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, поженились в Волгограде. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Молодые люди очень верующие, поэтому ко всему готовились тщательно и заранее. В Египте совершили никах, а утвердились в своем браке здесь», — рассказал глава арабской диаспоры в Волгоградской области Омар Абдула Нассер.
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Саудовской Аравии вырвала победу у Египта в концовке матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России