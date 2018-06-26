Кот Ахилл предсказал победу Нигерии в матче с Аргентиной

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Кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России против Аргентины, сообщает ТАСС.

Эрмитажный кот Ахилл еще ни разу не ошибся в своих прогнозах, которых он сделал уже немало. Он признан лучшим предсказателем чемпионата мира в России.

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Он прогнозирует победу сборной Нигерии в матче с Аргентиной. Во время очередного сеанса предсказаний в Государственном Эрмитаже кот выбрал миску с флагом Нигерии.

Игра состоится сегодня, 26 июня, в Санкт-Петербурге. Для команды из Южной Америки этот матч станет решающим — для выхода в плей-офф подопечмным Хорхе Сампаоли нужна только победа.

Сборная Нигерии набрала три очка и занимает сейчас вторую строчку. Команда уступила в первом матче хорватам со счетом 0:2, но победила Исландию со счетом 2:0.

Ахилл верно предсказал победителя матча открытия, а также всех игр которые проходили в Санкт-Петербурге. Так кот дважды указал на победу сборной России в матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), победу Ирана над Марокко (1:0) и победу Бразилии над Коста-Рикой (2:0).

Кот уже имеет опыт в предсказаниях, начав свою «карьеру» на Кубке конфедераций, который проходил в России летом 2017 года.

Он был выбран сотрудниками Эрмитажа за способность к анализу и необычному поведению. Природная глухота Ахилла позволяет ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий.

Ранее эрмитажный кот Ахилл стал лучшим оракулом ЧМ-2018.