Форвард сборной Испании назвал Россию очень сложным соперником

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/11814931/upload-RIAN_5558527.HR-pic905-895x505-97569.jpg">

Нападающий сборной Испании по футболу Яго Аспас считает команду России очень сложным соперником на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Форвард отметил, что очень рад своему забитому мячу в матче группового этапа против Марокко (2:2).

Реклама

«Это особенный день! Моя семья приехала посмотреть матч, и я забил!

Что касается 1/8 финала, Россия будет очень сложным соперником», — приводит слова испанца пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч за выход в четвертьфинал мундиаля между командами России и Испании состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Иско стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 против Марокко.