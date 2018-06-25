Саудовские футболисты проходили допинг-тест более двух часов после матча ЧМ-2018

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Футболисты сборной Саудовской Аравии проходили допинг-тест более двух часов после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В итоге саудовские игроки появились в микст-зоне спустя два с половиной часа.

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Национальная команда Саудовской Аравии обыграла Египет со счетом 2:1.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Мохамед Салах стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Египтом и Саудовской Аравией.