Саудовские футболисты проходили допинг-тест более двух часов после матча ЧМ-2018
Футболисты сборной Саудовской Аравии проходили допинг-тест более двух часов после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В итоге саудовские игроки появились в микст-зоне спустя два с половиной часа.
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Национальная команда Саудовской Аравии обыграла Египет со счетом 2:1.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Мохамед Салах стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Египтом и Саудовской Аравией.