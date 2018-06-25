Матч Колумбия — Польша на ЧМ-2018 установил рекорд посещаемости арены в Казани

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Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Польши и Колумбии установила рекорд посещаемости стадиона в Казани, сообщает ТАСС.

Матч в столице Татарстана посетили 42 873 зрителя. Отмечается, что предыдущее достижение было установлено 20 июня во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Испании. Тогда на игру пришли 42 718 зрителей.

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Встреча между сборными Польши и Колумбии, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе H лидируют сборные Японии и Сенегала, набравшие по четыре очка. Третье место занимает команда Колумбии (3 очка). Замыкает турнирную таблицу Польша (0).