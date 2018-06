Стали известны стартовые составы Польши и Колумбии на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы Польши и Колумбии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Польша: Войцех Щенсны, Бартош Берешиньски, Михал Паздан, Ян Беднарек, Лукаш Пищек, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Яцек Горальски, Петр Зелиньски, Роберт Левандовски, Давид Ковнацки.

Колумбия: Давид Оспина, Сантьяго Арьяс, Хоан Мохика, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Вилмар Барриос, Хуан Куадрадо, Абель Агилар, Хуан Кинтеро, Хамес Родригес, Радамель Фалькао.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее колумбийский фанат потерял работу, из-за того что пронес алкоголь на матч ЧМ-2018.

Meanwhile, in Kazan...



The teams are confirmed for #POLCOL! #WorldCup pic.twitter.com/dfEqnWm3ei