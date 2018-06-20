Знаменитый журналист спасся в Ростове от «похищения»

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Журналист CNN и знаменитый инсайдер Танкреди Палмери рассказал об инциденте с таксистом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Sport24.

Палмери рассказал, что ждал такси 40 минут, а после поездки водитель потребовал от него 1000 рублей.

«Но я ему сказал, что мы ехали 40 секунд и к тому же я ждал его более получаса. Так что пусть берет сто рублей и говорит спасибо.

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Однако он запер двери в автомобиле, завел машину», — продолжил итальянский журналист.

Палмери начал громко стучать по окну и увидел в пяти шагах полицейского, который помог ему выбраться и заплатить только 200 рублей.

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