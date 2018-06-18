Полузащитник сборной Мексики не забудет приветливость россиян

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Игрок сборной Мексики по футболу Хесус Гальярдо в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями о пребывании в России во время чемпионата мира — 2018.

«Совершенно точно «Лужники» врежутся мне в память, потому что здесь мы одолели чемпионов мира. Это те чувства, что я унесу отсюда с собой.

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Ну и, конечно, никогда не забуду о России то, насколько люди здесь к нам приветливы. Нас очень хорошо встретили в Москве», — сказал футболист.

Подопечные Хуана Карлоса Осорио победили команду Германии в матче первого тура чемпионата мира — 2018 со счетом 1:0. Гол на счету форварда Ирвинга Лосано.

Ранее игрок сборной Мексики рассказал способ победить Германию.