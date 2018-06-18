Наставник сборной Англии отдал долг памяти героям Сталинградской битвы

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт в преддверии стартового матча на чемпионате мира — 2018 отметил важность совместной борьбы СССР и Великобритании против фашизма в годы войны, передает ТАСС.

Игра Тунис — Англия состоится 18 июня на стадионе в Волгограде. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

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«Мы знакомы с историей и значением города Волгограда. Сталинградская битва во Второй мировой войне — это часть нашего общего прошлого. Мы отдаем долг памяти погибшим в битве», — сказал наставник на пресс-конференции.

Также он отметил, что нахождение в Волгограде английской сборной напоминает об исторических связях России и Великобритании.

«Это также напоминает, что есть вещи большие, чем футбол», — заключил Саутгейт.

Ранее президент Панамы выразил восхищение Россией.