Антон Миранчук: сборная Египта похожа на Саудовскую Аравию

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Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Египта на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Матч египтян с Уругваем был очень тяжелым. Это не то чтобы по-футбольному не зрелищно, но все очень дисциплинированные и организованные. Ребята умеют играть в обороне.

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Команда похожа на Саудовскую Аравию, но более организованная и повыше классом. Мы играем только на победу», — сказал футболист.

Миранчук также отметил, что игра египтян меняется в зависимости от присутствия на поле Мохамеда Салаха.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подготовке национальной сборной по футболу к матчу с Египтом.