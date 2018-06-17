ФИФА объяснила пустые места на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге

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Международная федерация футбола (ФИФА) пояснил большое количество пустых мест на трибуне во время матча сборных Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном связана с неявкой людей из клиентских групп», — цитирует представителя ФИФА Reuters.

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Также в организации отметили, что проблем с покупкой билета не было.

Ранее сообщалось, что на матче присутствовало 27 015 человек.