ФИФА объяснила пустые места на матче Египет — Уругвай в Екатеринбурге
Международная федерация футбола (ФИФА) пояснил большое количество пустых мест на трибуне во время матча сборных Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном связана с неявкой людей из клиентских групп», — цитирует представителя ФИФА Reuters.
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Также в организации отметили, что проблем с покупкой билета не было.
Ранее сообщалось, что на матче присутствовало 27 015 человек.