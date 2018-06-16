Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии на ЧМ-2018
Сборная Хорватии оказалась сильнее Нигерии по итогам матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
На 32-й минуте встречи форвард английского «Сток Сити» Одженекаро Этебо отправил мяч в собственные ворота, а на 71-й минуте капитан национальной команды Хорватии Лука Модрич удвоил преимущество.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не исключил возвращения на родину.
Чемпионат мира — 2018. Группа D. 1-й тур
Голы: 1:0 — Этебо (автогол), 32; 2:0 — Модрич, 71.