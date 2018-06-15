Головин стал рекордсменом сборной России по созданным голевым моментам на ЧМ
Полузащитник сборной России Александр Головин стал автором пяти голевых передач в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает «Советский спорт».
Таким образом, российский хавбек установил рекорд для национальной сборной.
В составе СССР семь голевых моментов на счету Кахи Асатиани. Его достижение было установлено в матче мирового первенства 1970 года против сборной Бельгии (4:1).
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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.
На счету 22-летнего Головина один забитый мяч и две голевые передачи. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.