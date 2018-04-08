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Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскАмкар
0:2
закончен
14:00
РубинАхмат
3:2
закончен
16:30
ЗенитКраснодар
1:2
закончен
19:00
АрсеналУфа
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
2:0
закончен
17:15
СельтаСевилья
4:0
закончен
19:30
БетисЭйбар
2:0
закончен
21:45
БарселонаЛеганес
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
ЭвертонЛиверпуль
0:0
закончен
17:00
БорнмутКристал Пэлас
2:2
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
1:2
закончен
17:00
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
17:00
УотфордБёрнли
1:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионСуонси Сити
1:1
закончен
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
2:3
закончен
Италия / Серия А
16:00
БеневентоЮвентус
2:4
закончен
19:00
СПАЛАталанта
1:1
закончен
19:00
РомаФиорентина
0:2
закончен
21:45
СампдорияДженоа
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
КёльнМайнц
1:1
закончен
16:30
ФрайбургВольфсбург
0:2
закончен
16:30
Боруссия МГерта
2:1
закончен
16:30
АугсбургБавария
1:4
закончен
19:30
ГамбургШальке-04
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
МонакоНант
2:1
закончен
21:00
АмьенКан
3:0
закончен
21:00
АнжеСтрасбург
1:1
закончен
21:00
БордоЛилль
2:1
закончен
21:00
ГенгамТруа
4:0
закончен
21:00
ТулузаДижон
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияЕнисей
0:1
закончен
11:00
ТомьТамбов
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецБалтика
1:2
закончен
14:00
Крылья СоветовСпартак-2
5:1
закончен
14:00
ШинникТюмень
2:0
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
0:0
закончен
15:00
ХимкиОренбург
0:1
закончен
15:00
ВолгарьСибирь
0:0
закончен
15:30
Авангард КДинамо СПб
0:0
закончен
18:00
КубаньЗенит-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Динамо КЗаря
4:0
закончен
14:00
ВересШахтёр Д
0:2
закончен
17:00
АлександрияСталь К
2:0
закончен
17:00
ЧерноморецОлимпик Д
3:1
закончен
19:30
ВорсклаМариуполь
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
5:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
3:2 (ОТ)
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
5:3
закончен
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
02:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
5:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
3:2 (Б)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
7:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
3:6
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:30
Зенит Локомотив-Кубань
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
115:134
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
102:115
закончен
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
96:124
закончен
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
102:108
закончен
03:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
120:126
закончен
04:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
116:105
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC 223
06:00
Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Эл Яквинта (США)
online
Испания / Примера
13:00
ЛевантеЛас-Пальмас
2:1
закончен
17:15
Реал МадридАтлетико М
1:1
2 тайм
19:30
Реал СосьедадЖирона
не начался
21:45
ВаленсияЭспаньол
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ТосноУрал
2:2
закончен
16:30
Локомотив МРостов
1:0
закончен
19:00
АнжиСпартак М
не начался
Италия / Серия А
13:30
ТориноИнтер М
1:0
закончен
16:00
КротонеБолонья
1:0
закончен
16:00
ВеронаКальяри
1:0
закончен
16:00
НаполиКьево
2:1
закончен
19:00
УдинезеЛацио
не начался
21:45
МиланСассуоло
не начался
Франция / Лига 1
16:00
НиццаРенн
1:1
закончен
18:00
МетцЛион
0:2
1 тайм
22:00
МарсельМонпелье
не начался
Англия / Премьер-лига
16:15
АрсеналСаутгемптон
3:2
закончен
18:30
ЧелсиВест Хэм Юнайтед
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДШтутгарт
3:0
закончен
19:00
Айнтрахт ФХоффенхайм
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЦСКАСКА
1:2
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
90:76
закончен
17:00
Калев Цмоки-Минск
online
18:00
УНИКС ВЭФ
33:29
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
20:00
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
20:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
22:30
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
01:00
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
не начался
01:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
04:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Автоспорт / Формула-1
18:10
Гран-при Бахрейна
online
Россия / Премьер-Лига
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
РБ ЛейпцигБайер
не начался
Испания / Примера
22:00
ВильярреалАтлетик Б
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
КарпатыЗирка
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород ЦСКА
не начался
19:30
Химки Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Вратарь ЦСКА Илья Сорокин и игрок СКА Сергей Калинин

КХЛ. ЦСКА сократил отставание от СКА. LIVE

Онлайн-трансляция шестого матча финала Запада в КХЛ ЦСКА — СКА

ЦСКА принимает в Москве петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
08 апреля 17:00   |  перерыв
ЦСКА
ЦСКА
1:2
СКА
СКА
0:2, 1:0
Стадион «ЦСКА имени Всеволода Боброва», Москва | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Константин Оленин  (Москва, Россия)
Пашнин2'
Жарков2'
Андронов2'
Сергеев2'
1:2Нестеров
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Гусев
0:2Ковальчук
Кетов2'
Тихонов2'
Кетов2'
Коскиранта2'
Торесен2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу СКА после 40 минут.
'40
СКА в полном составе.
'39
Опасно! Ничушкин на пятаке подставил клюшку под наброс Шалунова — Коскинен плечом отразил шайбу, и со второй попытки накрыл её.
'38
Удаление у СКА, Торесен за подножку в чужой зоне получил малый штраф.
'37
Шипачёв выдержал паузу и сделал перевод на свободного Ковальчука, который выкатился на ворота и бросил в угол! Юханссон щитком среагировал.
'37
Каблуков жёстко припечатал к борту Ожиганова. Защитник ЦСКА получил повреждение, но арбитр показал, что всё было в рамках правил.
'36
ГОЛ! Москвичи организовали контратаку. Шалунов протащил шайбу по правому флангу и прострелил на пятак, а Нестеров в касание переправил её мимо Коскинена!
'35
Ковальчук потерял клюшку, но сориентировался и рукой выбросил шайбу из зоны.
'34
Во втором периоде чаще в створ бросают хоккеисты СКА — 11:7.
'33
Барабанов! Продавил защитника, вылез на пятак и бросил низом — Юханссон всё перекрыл щитками.
'32
Рыков выбрался на оперативный простор и бросил с левого края — Юханссон забрал шайбу.
'31
Выстояли гости — вернулся на лёд Коскиранта.
'30
Ожиганов зарядил от синей линии! Шайба выскочила на пятак, но Шалунову не удалось добить.
'29
Удаление у СКА. Коскиранта придержал соперника клюшкой.
'28
ЦСКА в полном составе.
'28
Коскиранта на пятаке подставил клюшку под наброс Зуба — Юханссон выставил щиток и отразил шайбу в сторону.
'27
Борьба на пятаке у ворот ЦСКА! Дацюку не удалось протолкнуть шайбу под щитком вратаря.
'26
Светлаков получил повреждение, блокируя дальний выстрел Белова. С трудом игрок ЦСКА добрался до скамейки.
'26
Удаление у ЦСКА. Сергеев ударил соперника клюшкой по лицу.
'25
Затяжная атака СКА. Юханссон справился с дальним выстрелом Херсли.
'23
Шипачёв ушёл за ворота и нашёл на пятаке свободного Ковальчука, который бросил во вратаря!
'22
Жарков! На скорости убежал от защитника и бросил в верхний угол — Коскинен был к этому готов.
'21
СКА в полном составе.
'21
Марченко подключился к атаке и бросил с левого края! Коскинен прикрыл ближний угол.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу СКА после 20 минут. Гости агрессивно начали игру, забросив два гола к пятой минуте. Петербуржцы не использовали ещё несколько неплохих моментов, а вот ЦСКА нужно прибавлять в атаке — работы у Коскинена было немного.
'20
Уверенно обороняются гости, не удаётся москвичам войти в чужую зону.
'19
Удаление у СКА. Кетов у борта грубо сыграл против Скотта.
'18
Ещё момент! Широков получил передачу из-за ворот и бросил по центру — Юханссон на месте.
'17
Гусев сделал перевод в свободную зону на Херсли! Швед приложился от синей линии — Юханссон со второй попытки забрал шайбу.
'16
Момент у СКА! Гости провели позиционную атаку, Широков замыкал передачу на левом фланге — Юханссон переместился и остановил шайбу!
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 7:6.
'15
Отбились москвичи. Вернулся на лёд Андронов.
'14
Шалунов накрыл дальний бросок Гусева и вывел шайбу из зоны. Неудачно прошла первая минута большинства для СКА.
'13
Удаление у ЦСКА. Андронов в борьбе у борта ударил клюшкой по лицу Коскиранту.
'12
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'12
Ещё одна стычка, Жарков и Тихонов что-то не поделили.
'11
Петров освободился от опеки и резко бросил в нижний угол! Светлакову не удалось добить шайбу с пятака.
'10
Сергеев приложился от синей линии! Коскинен отразил шайбу перед собой, но со второй попытки сумел её накрыть.
'9
ЦСКА забрал шайбу. Петров сместился на левый край и бросил низом — промах!
'8
В полных составах команды. Кетов поборолся за воротами и прострелил в центр — не дошла шайба до Каблукова.
'7
СКА по-прежнему больше владеет шайбой. Не удаётся хозяевам перехватить инициативу.
'6
Четыре на четыре пойдёт игра.
'6
Стычка произошла с участием Кетова и Пашнина, оба хоккеиста получили по две минуты.
'5
Юханссон вышел вместо Сорокина.
'5
Замена вратаря у ЦСКА.
'5
ГОЛ! СКА провёл позиционную атаку. Ковальчук ловко ушёл от соперника, выбрался на свободное пространство и с кистей вогнал шайбу в угол ворот!
'3
Григоренко объехал ворота и прострелил в центр, Попов из убойной позиции не попал в угол!
'2
ГОЛ! Гусев убежал от защитника по правому флангу и бросил в ближнюю девятку! Сорокин зевнул бросок, шайба прошла под ловушкой вратаря!
'1
У ЦСКА сегодня не сыграют Капризов, Телегин и Робинсон. У СКА отсутствует Войнов.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.