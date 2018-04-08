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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу СКА после 40 минут.
'40
СКА в полном составе.
'39
Опасно! Ничушкин на пятаке подставил клюшку под наброс Шалунова — Коскинен плечом отразил шайбу, и со второй попытки накрыл её.
'38
'37
Шипачёв выдержал паузу и сделал перевод на свободного Ковальчука, который выкатился на ворота и бросил в угол! Юханссон щитком среагировал.
'37
Каблуков жёстко припечатал к борту Ожиганова. Защитник ЦСКА получил повреждение, но арбитр показал, что всё было в рамках правил.
'36
'35
Ковальчук потерял клюшку, но сориентировался и рукой выбросил шайбу из зоны.
'34
Во втором периоде чаще в створ бросают хоккеисты СКА — 11:7.
'33
Барабанов! Продавил защитника, вылез на пятак и бросил низом — Юханссон всё перекрыл щитками.
'32
Рыков выбрался на оперативный простор и бросил с левого края — Юханссон забрал шайбу.
'31
Выстояли гости — вернулся на лёд Коскиранта.
'30
Ожиганов зарядил от синей линии! Шайба выскочила на пятак, но Шалунову не удалось добить.
'29
'28
ЦСКА в полном составе.
'28
Коскиранта на пятаке подставил клюшку под наброс Зуба — Юханссон выставил щиток и отразил шайбу в сторону.
'27
Борьба на пятаке у ворот ЦСКА! Дацюку не удалось протолкнуть шайбу под щитком вратаря.
'26
Светлаков получил повреждение, блокируя дальний выстрел Белова. С трудом игрок ЦСКА добрался до скамейки.
'26
'25
Затяжная атака СКА. Юханссон справился с дальним выстрелом Херсли.
'23
Шипачёв ушёл за ворота и нашёл на пятаке свободного Ковальчука, который бросил во вратаря!
'22
Жарков! На скорости убежал от защитника и бросил в верхний угол — Коскинен был к этому готов.
'21
СКА в полном составе.
'21
Марченко подключился к атаке и бросил с левого края! Коскинен прикрыл ближний угол.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу СКА после 20 минут. Гости агрессивно начали игру, забросив два гола к пятой минуте. Петербуржцы не использовали ещё несколько неплохих моментов, а вот ЦСКА нужно прибавлять в атаке — работы у Коскинена было немного.
'20
Уверенно обороняются гости, не удаётся москвичам войти в чужую зону.
'19
'18
Ещё момент! Широков получил передачу из-за ворот и бросил по центру — Юханссон на месте.
'17
Гусев сделал перевод в свободную зону на Херсли! Швед приложился от синей линии — Юханссон со второй попытки забрал шайбу.
'16
Момент у СКА! Гости провели позиционную атаку, Широков замыкал передачу на левом фланге — Юханссон переместился и остановил шайбу!
'15
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 7:6.
'15
Отбились москвичи. Вернулся на лёд Андронов.
'14
Шалунов накрыл дальний бросок Гусева и вывел шайбу из зоны. Неудачно прошла первая минута большинства для СКА.
'13
'12
'12
'11
Петров освободился от опеки и резко бросил в нижний угол! Светлакову не удалось добить шайбу с пятака.
'10
Сергеев приложился от синей линии! Коскинен отразил шайбу перед собой, но со второй попытки сумел её накрыть.
'9
ЦСКА забрал шайбу. Петров сместился на левый край и бросил низом — промах!
'8
В полных составах команды. Кетов поборолся за воротами и прострелил в центр — не дошла шайба до Каблукова.
'7
СКА по-прежнему больше владеет шайбой. Не удаётся хозяевам перехватить инициативу.
'6
'6
'5
'5
'5
'3
Григоренко объехал ворота и прострелил в центр, Попов из убойной позиции не попал в угол!
'2
'1
У ЦСКА сегодня не сыграют Капризов, Телегин и Робинсон. У СКА отсутствует Войнов.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Илья Сорокин — Микко Коскинен.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.