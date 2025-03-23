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Спорт

Решающий матч в стыках: Украина против Бельгии. LIVE

Футбол. Лига наций. Украина — Бельгия. ОНЛАЙН

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Tom Weller Source/Global Look Press
Cборная Украины проводит второй стыковой матч с Бельгией в рамках Лиги наций за право участия в дивизионе А. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В. 2-й матч
1-й тайм
23 марта 22:45
Бельгия
0 : 0
Украина
Стадион «Сегека Арена», Генк, Бельгия
1-й тайм

5' Раскин

12' Забарный

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
32'

И Тома Менье вслед за партнером забирается в офсайд.

31'

Лукаку оказался в положении «вне игры».

29'

Зинченко наказывается желтой карточкой за опасную игру против соперника.

27'

Удар Зинченко из-за пределов штрафной оказывается неточным.

24'

С правой ноги в дальний верхний угол выкручивал мяч Де Брейне, но пробил выше перекладины в итоге.

22'

Менье выбил мяч в аут головой.

19'

Ванат забрался в офсайд.

16'

Удар Де Брейне с левого края блокирует защитник украинской команды.

13'

Откровенно Забарный вкатился сзади по ногам Де Брейне, который убегал к воротам Лунина — чистейшая желтая карточка.

11'

Неплохая позиционная атака через левый фланг у бельгийцев прошла, но после подачи дело до удара не дошло.

8'

В офсайд забрался Тома Менье перед ударом из штрафной площади сборной Украины, на счастье гостевой команды как раз.

5'

Желтую карточку Раскин в составе бельгийцев получает за толчок в спину Забарного.

3'

Стартовые минуты игры остаются за украинцами.

22:46

Игра началась! Поехали!

22:35

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко, Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк, Ванат.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Украина сыграет второй стыковой матч с Бельгией в рамках Лиги наций. Начало встречи — в 22:45 мск.

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