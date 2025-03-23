И Тома Менье вслед за партнером забирается в офсайд.
Лукаку оказался в положении «вне игры».
Зинченко наказывается желтой карточкой за опасную игру против соперника.
Удар Зинченко из-за пределов штрафной оказывается неточным.
С правой ноги в дальний верхний угол выкручивал мяч Де Брейне, но пробил выше перекладины в итоге.
Менье выбил мяч в аут головой.
Ванат забрался в офсайд.
Удар Де Брейне с левого края блокирует защитник украинской команды.
Откровенно Забарный вкатился сзади по ногам Де Брейне, который убегал к воротам Лунина — чистейшая желтая карточка.
Неплохая позиционная атака через левый фланг у бельгийцев прошла, но после подачи дело до удара не дошло.
В офсайд забрался Тома Менье перед ударом из штрафной площади сборной Украины, на счастье гостевой команды как раз.
Желтую карточку Раскин в составе бельгийцев получает за толчок в спину Забарного.
Стартовые минуты игры остаются за украинцами.
Игра началась! Поехали!
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко, Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк, Ванат.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Украина сыграет второй стыковой матч с Бельгией в рамках Лиги наций. Начало встречи — в 22:45 мск.