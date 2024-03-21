Сербская сборная выйдет на игру в таком составе: Петрович, Гаич, Эракович, Павлович, Младенович, Зделар, Лукич, Тадич, Гачинович, Живкович, Йович.
Состав сборной России: Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Сергей Волков, Антон Миранчук, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Иван Обляков.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная России в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проводит товарищеский матч против сборной Сербии! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.