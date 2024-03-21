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Братское дерби: Россия принимает Сербию в Москве. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Сербия. ОНЛАЙН

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Во время заключительного матча группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России, 18 ноября 2020 года

Во время заключительного матча группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России, 18 ноября 2020 года

Marko Djurica/Reuters
Сборная России в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проводит товарищеский матч против сборной Сербии! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024. Товарищеские матчи
Матч не начался
21 марта 20:00
Россия
0 : 0
Сербия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:40

Сербская сборная выйдет на игру в таком составе: Петрович, Гаич, Эракович, Павлович, Младенович, Зделар, Лукич, Тадич, Гачинович, Живкович, Йович.

19:35

Состав сборной России: Матвей Сафонов, Даниил Хлусевич, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Сергей Волков, Антон Миранчук, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Константин Тюкавин, Иван Обляков.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборная России в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проводит товарищеский матч против сборной Сербии! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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