В чемпионате Нидерландов «Витесс» занял пятое место, а «Утрехт» был шестым. В голландском чемпионате в Лигу чемпионов выходят две команды (и то в квалификацию), и в нынешнем сезоне ими стали чемпион «Аякс» и упустивший титул ПСВ.

Два клуба сразу попадают в Лигу Европы — это ставший третьим «Фейеноорд» и финишировавший за ним «АЗ Алкмаар». Ну а следующие четыре команды разыгрывают еще одну путевку в плей-офф.

В полуфинале «Витесс» в непростой борьбе преодолел сопротивление «Гронингена». На выезде подопечные Леонида Слуцкого уступили восьмой команде чемпионата со счетом 0:1, но дома провели три быстрых гола, а в оставшееся время пропустили лишь раз и пошли дальше.

«Утрехт» встречался с «Хераклесом» из Алмео и легко выиграл и на выезде (2:0), и дома (3:0). Теперь нас ждут два матча финальной серии. Сначала сегодняшняя игра в Утрехте, а затем уже «Витесс», на правах финишировавшего в таблице выше, примет соперника в ответном поединке в родном Арнеме.