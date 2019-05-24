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Вот неплохая атака «Витесса». Бюттнер на фланге сыграл на Линссена, который в штрафную выдал Матавжу. Особенно нечего там было делать форварду, но он сумел хитрым действием заработать угловой.
И снова Матавжа обезмячивают на чужой половине поля, и снова Дессерт фолит в атаке хозяев.
Матавжа обокрали на чужой половине поля, и Керк улетел в контратаку по правому полуфлангу. По сути, уже оставался один в один с защитником, но выжать удалось только угловой, на котором Дессерт фолит в атаке.
Клайберн справа забрасывает мяч вперед на Дессерта, но в штрафной Пасвеер легко забирает эту подачу в руки.
Пока никак у «Витесса» не получается сконструировать атаку, все вязнет максимум в центре поля. «Утрехт» тоже ничего не создает, но игра ближе к воротам гостей.
Достаточно вязкий футбол пока что, но это было предсказуемо. Вряд ли стоило ждать феерии от команды Слуцкого в первом и выездном матче двухматчевой дуэли. Хотя гол сегодня «Витессу» очень не помешает — голы на выезде будут решающим фактором при равенстве по сумме встреч.
«Утрехт» пока что контролирует территорию под пение фанатов, которые мощно заряжают команду.
А вот и первый достаточно опасный подход. Керк избежал офсайда и после длинной передачи за спины защитникам скинул мяч назад под удар набежавшему Гертлеру, который зарядил намного выше ворот.
Достаточно осторожное начало матча. Пока команды не включают максимальные скорости, предпочитая разведку. Слишком многое на кону.
Леонид Слуцкий (при помощи братьев Березуцких) ответил таким стартовым составом «Витесса»:
Пасвеер — Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Бюттнер — Сереро, Фор — Дауда, Эдегор, Линссен — Матавж.
Итак, пора обратиться к составам. Вот каких футболистов «Утрехта» выставил с первых минут Дик Адвокат:
Марсман — Клайбер, Бергстрем, Янссен, Гавори — Штридер — Гертлер, Густафссон — ван де Стрек — Керк, Дессерс.
Сегодня и через четыре дня нас ждет тренерская дуэль Леонида Слуцкого и Дика Адвоката — это будет особенно интересно.
В чемпионате соперники встречались, естественно, дважды, и дома «Утрехт» свел встречу к нулевой ничьей, а вот на своем поле сильнее была команда Слуцкого — 2:1. На голы Брайна Линссена и Мартина Эдегора ответил Сириль Дессерс.
В чемпионате Нидерландов «Витесс» занял пятое место, а «Утрехт» был шестым. В голландском чемпионате в Лигу чемпионов выходят две команды (и то в квалификацию), и в нынешнем сезоне ими стали чемпион «Аякс» и упустивший титул ПСВ.
Два клуба сразу попадают в Лигу Европы — это ставший третьим «Фейеноорд» и финишировавший за ним «АЗ Алкмаар». Ну а следующие четыре команды разыгрывают еще одну путевку в плей-офф.
В полуфинале «Витесс» в непростой борьбе преодолел сопротивление «Гронингена». На выезде подопечные Леонида Слуцкого уступили восьмой команде чемпионата со счетом 0:1, но дома провели три быстрых гола, а в оставшееся время пропустили лишь раз и пошли дальше.
«Утрехт» встречался с «Хераклесом» из Алмео и легко выиграл и на выезде (2:0), и дома (3:0). Теперь нас ждут два матча финальной серии. Сначала сегодняшняя игра в Утрехте, а затем уже «Витесс», на правах финишировавшего в таблице выше, примет соперника в ответном поединке в родном Арнеме.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого финального матча за право пробиться в Лигу Европы «Утрехт» — «Витесс».
Начало встречи запланировано на 21.45 мск.