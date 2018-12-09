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Трансляция
С конца
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'87
'85
Буффарини здорово в защите сыграл, выбив мяч рикошетом от соперника за пределы поля.
'83
'81
'80
Оласа задумал удар под стенкой, но мяч там не прошёл!
'79
Китайскую стену быстрее строили, чем ту, которую судья хочет удержать на месте из игроков «Ривера».
'77
Пинола опасно сыграл в своей штрафной против Нандеса. Вместо пенальти рефери ставит свободный удар. Пошли «любезные» беседы с арбитром.
'75
«Бока» пробует успокоить соперника за счёт контроля мяча на своей половине поля. Звёздную замену готовит «Хуниорс». Угадайте кто активно разминается?
'73
'73
'71
«Ривер Плейт» ещё больше почувствовал уверенность в своих действиях в атаке.
'68
'67
Павон в контратаке «Боки» сместился с левого фланга в центр, решил зарядить из-за штрафной, но мяч отправился на трибуны.
'66
Андрада справился с ударом головой в исполнении Пратто из центра штрафной площади.
'64
Борьба за мяч в штрафной «Боки» завершилась удачно для номинальных гостей встречи.
'62
'62
'62
Корнер «Риверу» ничего не принёс. Жёсткое столкновение в штрафной вынуждает судью сделать паузу в игре.
'61
Прострел от правого края штрафной привёл к угловому у ворот «Боки».
'58
'58
'57
После заброса в штрафную «Боки» Пратто успел прокинуть мяч мимо вратаря и упал — нет пенальти! Судья посчитал, что тут была опасная игра со стороны форварда «Ривера».
'55
Оласа своим ударом с левой ноги не смог перекинуть внушительную стенку «Ривера».
'54
Пинола нарушил правила в трёх метрах от штрафной площади. Хорошая точка для прямого удара.
'52
Паласиос пробивал по воротам «Боки» — рикошет не помешал вратарю мяч поймать.
'51
Андрада больше на публику красиво в прыжке забрал мяч в руки после подачи с правого края.
'49
Фернандес на коротке отыгрался с партнёром и зарядил из-за штрафной — мяч пролетел в двух метрах от штанги ворот!
'47
Очередной для «Ривера» угловой Мартинес исполнил, Майдана головой в борьбе с соперником пробил — выше цели.
'46
Второй тайм игры начался! Никаких изменений в составах команд.
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Ривер» в первом тайме долго владел мячом, но ничего из этого не извлёк. Опасные же моменты создавала «Бока», один из которых и стал голевым — Бенедетто реализовал чистый выход на ворота Армани — 0:1 на табло «Сантьяго Бернабеу» в ответном финальном матче Кубка Либертадореса!
'45
Мартинес выполнил угловой, но он не стал проблемным для защитников «Боки».
'44
'43
'42
Сразу же острая контратака «Ривера», которая завершилась ударом Мартинеса с угла штрафной — промах! Вот таких бы эпизодов в игре побольше.
'41
Вилья хороший навес во вратарскую «Ривера» совершил, Бенедетто уже был готов головой в упор пробивать, но его опередил вратарь, выбивший мяч кулаками из штрафной!
'40
Андрада забрал мяч в руки после подачи от левого края с рикошетом по пути.
'38
Павон перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной — нарушение правил судья не прозевал.
'36
Немного уже утомил «Ривер» своим неспешным перекатом мяча, в котором явно не хватает мысли под обострение.
'34
Не вышло у «Боки» выйти в контратаку, сорвал соперник замыслы грамотным тактическим фолом.
'32
«Ривер» получил право на угловой с левого фланга. После подачи в штрафную арбитр зафиксировал фол в атаке.
'30
Бенедетто пробил в стенку со штрафного, мяч отлетел к Нандесу, но и его добавление было блокировано!
'29
Как же любят они поговорить с судьями. Каждый момент готовы оспаривать.
'27
'26
Пару стандартов помогли «Боке» большими силами побывать в штрафной соперника, но вновь «Ривер» забирает мяч под свой контроль.
'24
Вилья сделал слишком высокую подачу после стандарта от левого фланга — до мяча никто не дотянулся.
'22
Теперь уже угловой удар в пользу «Бока Хуниорс». После навеса на дальнюю штангу состоялся удар головой от Фернандеса, но мяч и тут не полетел в створ.
'20
Корнер для «Ривера». Фернандес получил пас низом, находясь в штрафной, но удар получился выше ворот.
'18
Не удалось «Боке» выйти в быструю контратаку после хорошего перехвата мяча.
'17
Неудачно «Ривер» разыграл стандартное положение — мяч покинул пределы поля.
'15
«Бока» держит стройность в обороне, легко выдерживая затяжные атаки соперника.
'13
Продолжают номинальные хозяева поля больше держать мяч, но пока без проникающих передач в чужую штрафную.
'11
После подачи Вильи со стандарта Пабло Перес с лёта пробивал с дальнего угла вратарской — Армани потащил! Первый опасный момент в игре!
'10
Майдана после прострела Оласы едва не срезал мяч в свои ворота — всего лишь угловой для «Боки».
'9
«Ривер Плейт» старается больше держать мяч, но пока это всё выглядит безобидно для соперника.
'7
Практически после каждого нарушения правил игрок, получивший по ногам, изображает нечеловеческие муки.
'5
У Мартинеса получилась слишком высокая подача от угла поля — отбилась «Бока».
'4
Первый угловой для «Ривера», заработанный после подачи на дальнюю штангу ворот.
'2
Пабло Перес получил по ногам у центра поля. Смотрелось это жёстко.
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля совершили футболисты «Ривер Плейта».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного финального матча Кубка Либертадорес: «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2. Игра пройдёт девятого декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
'0
Ответный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс» снова перенесён. Клуб гостей, пострадавший накануне из-за нападения фанатов на автобус, направил официальное обращение в КОНМЕБОЛ. Новая дата проведения матча пока не определена.
'0
Согласно расписанию встреча должна была начаться 24 ноября, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки» игру перенесли на сутки.