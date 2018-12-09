Ривер Плейт

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Россия / Премьер-Лига
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Крылья СоветовРостов
1:0
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15:00
ЦСКАЕнисей
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закончен
17:30
Локомотив МОренбург
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закончен
20:00
АнжиСпартак М
0:3
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Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
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18:15
ВаленсияСевилья
1:1
закончен
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ВильярреалСельта
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ЭспаньолБарселона
0:4
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Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:4
закончен
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
1:0
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
4:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
3:2
закончен
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
2:0
закончен
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
3:0
закончен
17:30
Шальке-04Боруссия Д
1:2
закончен
17:30
БайерАугсбург
1:0
закончен
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
3:0
закончен
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
2:2
закончен
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
1:0
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Украина / Премьер-лига
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КарпатыДинамо К
0:4
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Италия / Серия А
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НаполиФрозиноне
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КальяриРома
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ЛациоСампдория
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Франция / Лига 1
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ПСЖМонпелье
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10:00
АдмиралБарыс
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СибирьТрактор
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Металлург МгСпартак
7:3
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17:00
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5:3
закончен
17:00
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2:1
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17:00
ХК СочиАвангард
3:2
закончен
19:30
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1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
2:6
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
5:1
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
0:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
7:1
закончен
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:3
закончен
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
2:1 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
6:3
закончен
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Зенит УНИКС
74:77
закончен
17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
91:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
107:104
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
107:97
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
104:112
закончен
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
116:101
закончен
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
106:98
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
88:111
закончен
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
77:133
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
113:105
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
98:121
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
16:15
Женский спринт 7,5 км
1
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
20:08.1
2
Доротея Вирер (Италия)
+14.8
3
Жюстин Бреза (Франция)
+42.1
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при
00:34
Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
233,12
закончен
06:00
Пары, произвольная программа
1
Джеймс / Сипре (Франция)
219,88
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBA и WBO
06:00
Василий Ломаченко (Украина) — Хосе Педраса (Пуэрто-Рико)
закончен
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
02:00
Девушки, произвольная программа
1
Алена Косторная (Россия)
217,98
2
Александра Трусова (Россия)
215,20
3
Алена Канышева (Россия)
198,14
закончен
Кубок Либертадорес
22:30
Ривер Плейт Бока Хуниорс
1:1
2 тайм
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МУрал
4:0
закончен
16:30
КраснодарУфа
1:1
закончен
19:00
ЗенитРубин
1:2
закончен
Италия / Серия А
14:30
СассуолоФиорентина
3:3
закончен
17:00
ЭмполиБолонья
2:1
закончен
17:00
ПармаКьево
1:1
закончен
17:00
УдинезеАталанта
1:3
закончен
20:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
22:30
МиланТорино
0:0
2 тайм
Испания / Примера
14:00
ЭйбарЛеванте
4:4
закончен
18:15
УэскаРеал Мадрид
0:1
закончен
20:30
Реал СосьедадВальядолид
1:2
закончен
22:45
БетисРайо Вальекано
1:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
1:1
закончен
18:00
АлександрияЛьвов
1:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
2:2
закончен
19:00
ЛилльРеймс
1:1
закончен
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
МайнцГанновер-96
1:1
закончен
20:00
Боруссия МШтутгарт
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
5:3
закончен
17:30
СеверстальЙокерит
3:4
закончен
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
2:1
2 период
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
0:3
2 период
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
71:90
закончен
20:00
Зелена Гура Химки
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
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02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
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Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
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Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
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КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
не начался
17:00
АвтомобилистСпартак
не начался
17:00
Металлург МгАвангард
не начался
19:30
ТорпедоЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МСКА
не начался
19:30
ХК СочиНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МнВитязь
не начался
20:30
Динамо РАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
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ЦСКА Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Ривер Плейт Бока Хуниорс
Дарио Бенедетто (справа) из «Боки» и Хавьер Пинола из «Ривера» после первого... Reuters
Дарио Бенедетто (справа) из «Боки» и Хавьер Пинола из «Ривера» после первого финального матча за Кубок Либертадорес

Суперкласико в Мадриде: «Бока» обыгрывает «Ривер». LIVE

Онлайн-трансляция ответного финала Кубка Либертадорес «Ривер» — «Бока»

В ответном финальном матче южноамериканского Кубка Либертадорес, который проходит в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», встречаются аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Финал. 2-й матч  |   09 декабря 22:30   |  2 тайм
Ривер Плейт
1:1
Бока Хуниорс
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай)
Понсио 27'
Пратто 68'
Фернандес 81'
Майдана 83'
Перес 43'
Бенедетто 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Франко Армани
29 (з)   Гонсало Монтьель 74'
20 (з)   Мильтон Каско
2 (з)   Хонатан Майдана 83'
22 (з)   Хавьер Пинола
23 (п)   Леонардо Понсио 58' 27'
26 (п)   Игнасио Фернандес 81'
24 (п)   Энцо Перес
15 (п)   Эксекиэль Паласиос
10 (п)   Гонсало Мартинес
27 (н)   Лукас Пратто 68'
1 (в)   Эстебан Андрада
20 (з)   Лукас Оласа
21 (з)   Карлос Искердос
6 (з)   Лисандро Магальян
24 (п)   Хулио Буффарини
16 (п)   Вилмар Барриос
15 (п)   Наитан Нандес
8 (п)   Пабло Перес 43'
18 (н)   Дарио Бенедетто 62' 44'
22 (н)   Себастьян Вилья
7 (н)   Кристиан Павон
Запасной состав
14 (в)   Херман Люкс
8 (п)   Хуан Кинтеро 58'
18 (п)   Камило Маяда 74'
5 (п)   Бруно Сукулини
28 (п)   Лукас Куарта
7 (н)   Родриго Мора
9 (н)   Хулиан Альварес
12 (в)   Агустин Росси
2 (з)   Паоло Гольц
5 (п)   Фернандо Гаго
29 (п)   Леонардо Хара
17 (н)   Рамон Абила 62'
19 (н)   Мауро Сарате
23 (н)   Карлос Тевес
Удары
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'87
Барриос попал под прицел судьи — жёлтая карточка за откровенный фол показана.
'85
Буффарини здорово в защите сыграл, выбив мяч рикошетом от соперника за пределы поля.
'83
Майдана сзади срубил соперника — очередной повод у арбитра полезть в карман за карточкой.
'81
Фернандес нарвался на «горчичник» за грубую игру.
'80
Оласа задумал удар под стенкой, но мяч там не прошёл!
'79
Китайскую стену быстрее строили, чем ту, которую судья хочет удержать на месте из игроков «Ривера».
'77
Пинола опасно сыграл в своей штрафной против Нандеса. Вместо пенальти рефери ставит свободный удар. Пошли «любезные» беседы с арбитром.
'75
«Бока» пробует успокоить соперника за счёт контроля мяча на своей половине поля. Звёздную замену готовит «Хуниорс». Угадайте кто активно разминается?
'73
Маяда получает свой шанс. Вторую замену провёл «Ривер Плейт».
'73
Монтьель покинул поле.
'71
«Ривер Плейт» ещё больше почувствовал уверенность в своих действиях в атаке.
'68
ГОЛ! Фернандес у штрафной отыгрался с партнёром, получив шикарный пас пяткой от Паласиоса, далее Игнасио прострелил в центр, а оттуда Пратто уже пробил точно в ворота!
'67
Павон в контратаке «Боки» сместился с левого фланга в центр, решил зарядить из-за штрафной, но мяч отправился на трибуны.
'66
Андрада справился с ударом головой в исполнении Пратто из центра штрафной площади.
'64
Борьба за мяч в штрафной «Боки» завершилась удачно для номинальных гостей встречи.
'62
Абила вышел освежить атаку «Боки».
'62
Бенедетто отправлен на лавку.
'62
Корнер «Риверу» ничего не принёс. Жёсткое столкновение в штрафной вынуждает судью сделать паузу в игре.
'61
Прострел от правого края штрафной привёл к угловому у ворот «Боки».
'58
Кинтеро вышел. Такова первая замена «Ривера».
'58
Понсио покинул поле.
'57
После заброса в штрафную «Боки» Пратто успел прокинуть мяч мимо вратаря и упал — нет пенальти! Судья посчитал, что тут была опасная игра со стороны форварда «Ривера».
'55
Оласа своим ударом с левой ноги не смог перекинуть внушительную стенку «Ривера».
'54
Пинола нарушил правила в трёх метрах от штрафной площади. Хорошая точка для прямого удара.
'52
Паласиос пробивал по воротам «Боки» — рикошет не помешал вратарю мяч поймать.
'51
Андрада больше на публику красиво в прыжке забрал мяч в руки после подачи с правого края.
'49
Фернандес на коротке отыгрался с партнёром и зарядил из-за штрафной — мяч пролетел в двух метрах от штанги ворот!
'47
Очередной для «Ривера» угловой Мартинес исполнил, Майдана головой в борьбе с соперником пробил — выше цели.
'46
Второй тайм игры начался! Никаких изменений в составах команд.
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Ривер» в первом тайме долго владел мячом, но ничего из этого не извлёк. Опасные же моменты создавала «Бока», один из которых и стал голевым — Бенедетто реализовал чистый выход на ворота Армани — 0:1 на табло «Сантьяго Бернабеу» в ответном финальном матче Кубка Либертадореса!
'45
Мартинес выполнил угловой, но он не стал проблемным для защитников «Боки».
'44
ГОЛ! Контратака «Боки» завершилась выходом Бенедетто на ворота, Армани выдвинулся на встречу, но отбить мяч не смог, который послушно закатился в сетку створа после удара Дарио! Также надо отметить проникающий пас Нандеса из центра поля, благодаря которому и состоялось это свидание форварда с голкипером!
'43
Пабло Перес не смог избежать жёлтой карточки за грубую игру против Энцо Переса.
'42
Сразу же острая контратака «Ривера», которая завершилась ударом Мартинеса с угла штрафной — промах! Вот таких бы эпизодов в игре побольше.
'41
Вилья хороший навес во вратарскую «Ривера» совершил, Бенедетто уже был готов головой в упор пробивать, но его опередил вратарь, выбивший мяч кулаками из штрафной!
'40
Андрада забрал мяч в руки после подачи от левого края с рикошетом по пути.
'38
Павон перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной — нарушение правил судья не прозевал.
'36
Немного уже утомил «Ривер» своим неспешным перекатом мяча, в котором явно не хватает мысли под обострение.
'34
Не вышло у «Боки» выйти в контратаку, сорвал соперник замыслы грамотным тактическим фолом.
'32
«Ривер» получил право на угловой с левого фланга. После подачи в штрафную арбитр зафиксировал фол в атаке.
'30
Бенедетто пробил в стенку со штрафного, мяч отлетел к Нандесу, но и его добавление было блокировано!
'29
Как же любят они поговорить с судьями. Каждый момент готовы оспаривать.
'27
Понсио в метре от своей штрафной площади нарушил правила — перспективный стандарт для «Боки». А Леонардо получил жёлтую карточку.
'26
Пару стандартов помогли «Боке» большими силами побывать в штрафной соперника, но вновь «Ривер» забирает мяч под свой контроль.
'24
Вилья сделал слишком высокую подачу после стандарта от левого фланга — до мяча никто не дотянулся.
'22
Теперь уже угловой удар в пользу «Бока Хуниорс». После навеса на дальнюю штангу состоялся удар головой от Фернандеса, но мяч и тут не полетел в створ.
'20
Корнер для «Ривера». Фернандес получил пас низом, находясь в штрафной, но удар получился выше ворот.
'18
Не удалось «Боке» выйти в быструю контратаку после хорошего перехвата мяча.
'17
Неудачно «Ривер» разыграл стандартное положение — мяч покинул пределы поля.
'15
«Бока» держит стройность в обороне, легко выдерживая затяжные атаки соперника.
'13
Продолжают номинальные хозяева поля больше держать мяч, но пока без проникающих передач в чужую штрафную.
'11
После подачи Вильи со стандарта Пабло Перес с лёта пробивал с дальнего угла вратарской — Армани потащил! Первый опасный момент в игре!
'10
Майдана после прострела Оласы едва не срезал мяч в свои ворота — всего лишь угловой для «Боки».
'9
«Ривер Плейт» старается больше держать мяч, но пока это всё выглядит безобидно для соперника.
'7
Практически после каждого нарушения правил игрок, получивший по ногам, изображает нечеловеческие муки.
'5
У Мартинеса получилась слишком высокая подача от угла поля — отбилась «Бока».
'4
Первый угловой для «Ривера», заработанный после подачи на дальнюю штангу ворот.
'2
Пабло Перес получил по ногам у центра поля. Смотрелось это жёстко.
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля совершили футболисты «Ривер Плейта».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного финального матча Кубка Либертадорес: «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2. Игра пройдёт девятого декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
'0
Ответный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс» снова перенесён. Клуб гостей, пострадавший накануне из-за нападения фанатов на автобус, направил официальное обращение в КОНМЕБОЛ. Новая дата проведения матча пока не определена.
'0
Согласно расписанию встреча должна была начаться 24 ноября, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки» игру перенесли на сутки.