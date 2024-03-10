В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» вместо своего стадиона в «Лужниках» и по-прежнему без застрявшего в ОАЭ Квинси Промеса принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
Матч не начался
10 марта 19:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «Лужники», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» в «Лужниках» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.