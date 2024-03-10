10 марта 2024, 19:00 Спорт Не на своей арене и без Промеса: «Спартак» принимает «Факел». LIVE РПЛ. 20-й тур. «Спартак» — «Факел». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Павел Бедняков/РИА Новости

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» вместо своего стадиона в «Лужниках» и по-прежнему без застрявшего в ОАЭ Квинси Промеса принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур Матч не начался 10 марта 19:00 Спартак М Москва, Россия 0 : 0 Факел Воронеж, Россия Стадион «Лужники», Москва, Россия