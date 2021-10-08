Боярский уверен, что Дзюба не будет выступать за сборную под руководством Карпина

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

Актер заявил, что поддерживает это решение футболиста.

«Это говорит только о том, он очень серьезно относится к тому, что делает. Артем поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным. Это правильно.

Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную еще раз? Если Карпин в следующий раз вызовет Артема, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина», — цитирует Боярского Sport24.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

8 октября в рамках квалификации к ЧМ-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Боярский назвал Карпина неперспективным тренером.