Экс-вратарь «Локомотива» высказался о новом наставнике клуба

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин, комментируя назначение Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера московского клуба, заявил, что увольнение Марко Николича было неожиданным решением. Слова Нигматуллина передает «Матч ТВ».

«Не то чтобы это неожиданное решение. Неожиданное решение — это Николича уволить. Если по поводу Лоськова, то понятно, что традиционно исполняющим обязанности назначается помощник. Скажем так, сейчас определенный, пусть и небольшой опыт работы главным тренером будет у Лоськова.

Думаю, что в будущем он в любом случаем ставит перед собой такие задачи. Но это, надо признать, временная мера, потому что, уверен, Рагник ищет опытного специалиста, говорящего с ним на одном языке», — сказал Нигматуллин.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством тренера команда выиграла Кубок России, а также серебряные и бронзовые награды Российской премьер-лиги (РПЛ).

После десяти туров чемпионата России «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 23 очка.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Марко Николича.