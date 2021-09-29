Стало известно, какое наказание понесет украинский форвард за расизм

Нападающий ХК «Кременчук» Андрей Денискин дисквалифицирован на 13 матчей за проявление расизма в отношении темнокожего игрока «Донбасса» Джейлена Смерека. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской хоккейной лиги.

Отмечается, что в обязательную дисквалификацию входят только три матча. Остальные 10 игр дисквалификации Денискин может выкупить — 5000 гривен за один матч.

Напомним, на 36-й минуте матча после потасовки украинский нападающий «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.

Денискин за этот жест получил был удален с площадки до конца матча. Против нападающего «Кременчука» будет открыто дисциплинарное дело.

Ранее Смерек принял решение отказаться от выступлений в УХЛ, пока Андрей Денискин не понесет серьезное наказание.