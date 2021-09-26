Тренер «Краснодара» — о победе над «Сочи»: она нужна была Галицкому как глоток воздуха

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович рассказал, что команда посвятила победу над «Сочи» (3:0) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) владельцу клуба Сергею Галицкому.

Ермакович в этой встрече заменял на тренерском мостике дисквалифицированного Виктора Гончаренко.

«Оставшись вдевятером, ребятам помог их самоотверженный настрой на игру. Поддержка болельщиков придавала нам сил тогда, когда мы особенно сильно в этом нуждались.

Интервью Сергея Николаевича смотрели все. Наверняка, все ребята хотели сегодня его порадовать. Победа над «Сочи» посвящена владельцу, который переживает непростое время. Думаю, она тоже была нужна ему как глоток свежего воздуха», —цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Благодаря этой победе краснодарцы обошли «Сочи» в турнирной таблице первенства и теперь занимают четвертое место, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «быков» ждет гостевой матч с «ЦСКА». Встреча состоится 2 октября.

Ранее Сергей Галицкий заявил, что не может посещать матчи «Краснодара» из-за болезни.