Вернблум рассказал, почему он выбрал ЦСКА вместо клубов АПЛ

Бывший игрок московского ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, почему он выбрал армейский клуб, а не команды Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Fotbollskanalen.

Вернблум отметил, что он мог бы поехать в АПЛ и играть там, но речь шла о команде со дна турнирной таблицы.

«Я бы мог сыграть с топ-клубами, но проигрывал бы им. С другой стороны, я мог поехать в Россию в надежде сыграть в Лиге чемпионов и проигрывать этим командам там», — сказал Вернблум.

Также он заявил, что выбор для него был довольно простым, ведь в ЦСКА он всегда имел статус и ему было легче, добывая победы в составе своей команды.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум оценил пение Леонида Слуцкого.

«Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец», — заявил Вернблум.