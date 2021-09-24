Агент Сафонов: Галицкий сделал для нашего футбола больше, чем РФС за все время

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал заявление владельца «Краснодара» Сергея Галицкого о своей болезни.

«Хочу поддержать Сергея Николаевича. Он сделал для российского футбола намного больше, чем РФС за все время. Галицкий сказал, что делает подушку, на всякий случай.

Он лидер по натуре, и равного с ним я не вижу. Уважительно отношусь к Хашигу. Хотелось, чтобы клуб не пропал и команда двигалась только вперед», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году, а в 2011-м он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда трижды становилась бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

После восьми туров РПЛ «Краснодар», набравший 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Сергей Галицкий заявил, что не может посещать матчи команды из-за болезни.

Предприниматель отметил, что в настоящее время клуб работает над изменением структуры. Владелец «быков» ожидает, что все процессы будут закончены к марту 2022 года.