Комментатор Черданцев: Карпин убедился, что альтернативы Дзюбе просто нет

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, говоря в эфире «Матч ТВ» о попадании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией и Словенией, предположил, что наставник национальной команды Валерий Карпин «убедился – альтернативы Дзюбе во многих игровых ситуациях просто нет».

Черданцев считает, что сборной России нужны игроки такого качества, как Дзюба. По его мнению, форвард Федор Смолов может потеряться на фоне габаритных словаков и словенцев, а Антон Заболотный имеет мало опыта.

«Полагаю, что сам Карпин убедился – альтернативы Дзюбе во многих игровых ситуациях просто нет. Вспомните матч «Зенита» с «Челси»: самый опасный момент российская команда создала после появления на поле Дзюбы – классическим выходом через верх. Плюс сборной нужен кто-то, кто мог бы не только сам забивать, но и возвращаться, чтобы страховать того же Шкриньяра при стандартах», — сказал Черданцев.

Сборная России в Казани встретится со Словакией 8 октября. Матч со Словенией пройдет 11 октября на территории соперника.

Ранее Черданцев заявил, что у футболиста «Аналанты» Алексея Миранчука проблемы с психологией.