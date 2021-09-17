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Олимпийский чемпион Тихонов назвал Губерниева моральным уродом

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РИА

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем отношении к журналисту Дмитрию Губерниеву, передает «Спорт день за днем».

«Он орет ради себя, головой трясет как при Паркинсоне. Ему говорят: «Исправься!» Я ругался с ним только на страницах. Сейчас я не хочу его ни видеть, ни слышать. Он просто моральный урод 21-го века», — сказал Тихонов.

Также Тихонов отметил, что он не конфликтовал с Губерниевым, но журналист обозвал всех спортсменов-ветеранов, чемпионов мира — прошлым, фуфлом.

«Как можно было на телевидении, в открытую так выразиться об истории советского и российского спорта?» — добавил Тихонов.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что нидерландский тренер Гус Хиддинк решил завершить карьеру.

«Хиддинк стал тренером-легендой для нашей сборной. Тот матч со сборной Нидерландов запомнится на всю жизнь. Правда, нам тогда повезло. Если бы хорваты не обыграли сборную Англии, то никакой сказки Хиддинка не случилось бы», — сказал Губерниев.

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