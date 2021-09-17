Овечкин — об ОИ-2022: похоже, это мой последний шанс

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о допуске игроков НХЛ к участию в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии в турнире.

«Большая честь участвовать в Олимпиаде, представлять Россию, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех равны. Надеюсь, у нас получится войти в историю.

Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом. Стоит отметить, что На Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее Александр Овечкин рассказал, было ли ему страшно переезжать в США.