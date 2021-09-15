Глава UFC отреагировал на стычку Макгрегора с рэпером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на стычку бойца Конора Макгрегора с рэпером Machine Gun Kelly, передает MMAJunkie.

«Я побеседовал с обоими парнями. Сейчас у них все хорошо. Это было недопонимание или что-то в этом роде. Есть у нас и другие похожие парни. Они бойцы, и это бойцовский бизнес. В нем происходят безумные вещи», — сказал Уайт.

Напомним, ирландец бросил в музыканта стакан, затем их разняли.

В последнем бою между Дастином Порье и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 264 ирландец оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Победу одержал американец.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки после перелома ноги, который он получил в поединке против Дастина Порье.