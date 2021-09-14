Гол Роналду не помог «МЮ» удержать ничью с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Янг Бойз» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в игре был открыт на 13-й минуте встречи. Мяч с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду.

С 35-й минуты встречи англичане играли в меньшинстве. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака.

На 66-й минуте матча футболист швейцарской команды Муми Нгамалё забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо своим результативным ударом принес «Янг Бойз» победу.

Ранее сообщалось, что Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ».

Португалец также сумел отличиться в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив дубль в ворота «Ньюкасла».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Лига чемпионов 2021/22

Группа F. 1-й тур

«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1

Голы: 0:1 — Криштиану Роналду (13), 1:1 — Муми Нгамалё (66), 2:1 — Теозон-Жордан Сибачо (90+5).