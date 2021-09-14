Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге... 23:51
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей 23:44
Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда 23:39
Экс-игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу 23:39
В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями 23:32
Блинкен прокомментировал «выключение» трансляции с Байденом 23:30
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН 23:23
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков»... 23:17
Сборная России по волейболу покидает чемпионат Европы 23:14
«Зенит» не уступил в первом тайме действующему победителю Лиги чемпионов 22:57
Бесплатная ставка 1000 р.

Гол Роналду не помог «МЮ» удержать ничью с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Янг Бойз» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в игре был открыт на 13-й минуте встречи. Мяч с передачи Бруну Фернандеша забил Криштиану Роналду.

С 35-й минуты встречи англичане играли в меньшинстве. С поля был удален защитник Аарон Ван-Биссака.

На 66-й минуте матча футболист швейцарской команды Муми Нгамалё забил ответный мяч. В добавленное ко второму тайму время Теозон-Жордан Сибачо своим результативным ударом принес «Янг Бойз» победу.

Ранее сообщалось, что Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ».

Португалец также сумел отличиться в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив дубль в ворота «Ньюкасла».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Лига чемпионов 2021/22
Группа F. 1-й тур
«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1
Голы: 0:1 — Криштиану Роналду (13), 1:1 — Муми Нгамалё (66), 2:1 — Теозон-Жордан Сибачо (90+5).

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Монобровь поменьше и модный кинорежим. Что нового в iPhone 13
Самый дешевый iPhone 13 будет стоить 70 тысяч рублей
«Мигранты здесь больше жить не будут»: что обещали жителям Бужаниново
Местные власти заявили, что мигрантов будут увозить после работы в Бужаниново
1:0
Чуда не произошло: «Зенит» проиграл в гостях «Челси»
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге чемпионов
В Москве задержали руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ
Блинкен прокомментировал «выключение» трансляции с Байденом
Booking оспорил штраф ФАС на 1,3 млрд рублей
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе
Новости и материалы
«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в Лиге чемпионов
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей
Бывший полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда
Экс-игрок «Барселоны» заявил, что Захарян подходит каталонскому клубу
В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями
В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН
Сборная России по волейболу покидает чемпионат Европы
«Зенит» не уступил в первом тайме действующему победителю Лиги чемпионов
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Постпред РФ в Вене прокомментировал сообщения о работе Ирана над ядерной бомбой
Полиция в США переведена в усиленный режим из-за митинга в Вашингтоне
Дэвид Линч открыл ночной клуб с огромным осьминогом
Несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча с «Челси» в ЛЧ
Пентагон считает, что «Аль-Каида*» может вновь стать угрозой для США
Власти Сергиево-Посадского округа ответили на просьбу выселить мигрантов
В Петербурге завели дело после видео с 15-летней девочкой весом 13 кг
Глава РФС Дюков — о словах Путина про лимит: наш президент понимает все
Аваков предложил «послать подальше» советника главы офиса Зеленского
Все новости
«Провокация для разделения людей»: спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену
В «Современнике» рассказали о судьбе спектакля, возмутившего «Офицеров России»
Профайлы автомобилистов из «Госуслуги.Авто» могут попасть в даркнет
Хакеры могут взломать новый государственный QR-код для водителей
«Конкуренция жесткая, мало кого из-за рубежа допустили на конкурс»
Инвалиды-колясочники – о том, зачем участвуют в конкурсах красоты и сколько сил отнимает подготовка
Заставил Медведеву прослезиться, выступил в образе Христа: кто защитит место России на Олимпиаде
Кто такой Марк Кондратюк, которого отправили подтверждать третью квоту России для Игр-2022
«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления
Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
iPhone 13, новый iPad и часы. Что показала Apple
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показал новые iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
«Это шаг к фашизму»
Чешский суд заключил под стражу россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины
«Бороться со злонамеренным влиянием Кремля»
Зачем США новая программа поддержки демократии в Европе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях