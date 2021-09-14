Чемпиона мира по самбо зарезали кухонным ножом

Узбекский дзюдоист Камолиддин Расулов был зарезан 13 сентября в Ташкенте во время ссоры. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вечером 13 сентября в Учтепинском районе Ташкента было обнаружено тело Камолиддина Расулова 1992 года рождения со следами ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления задержан», — передает агентство слова представителя генпрокуратуры Узбекистана.

Установлено, что в результате ссоры задержанный, также спортсмен, нанес Расулову удары кухонным ножом в различные части тела.

29-летний спортсмен является чемпионом мира по самбо среди юниоров 2012 года, а также серебряным призером Гран-при по дзюдо в 2019 году, прошедшем в столице Узбекистана.

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота, действующий рекордсмен мира Юрий Седых.

Седых является победителем Игр 1976 и 1980 годов, серебряным призером Олимпиады-1988. Также он является чемпионом мира (1991), трехкратным чемпионом Европы (1978, 1982, 1986).

Легкоатлет в 1986 году установил мировой рекорд в метании молота (86,74 м), который до сих пор не побит.