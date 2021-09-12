Джикия — о победе над «Химками»: важная победа, но не стоит обольщаться

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о победе в матче с подмосковными «Химками» (3:1) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выдохнули после сегодняшней победы. Сыграли хорошо за счет командных действий. Важная победа. Рады, что удалось справиться с давлением и заработать три очка.

У меня небольшое повреждение, но не более. Со здоровьем все нормально. Настроение сейчас хорошее, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, непростой график, с хорошим настроением подходим к Лиге Европы», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный клуб стартует в Лиге Европы с домашнего матча с «Легией», который состоится 15 сентября в 17.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Химками».