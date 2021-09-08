Гилерме оценил свое выступление в сборной России в матчах отбора ЧМ-2022

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поделился мнением о выступлении национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

7-го сентября россияне в Москве обыграли Мальту со счетом 2:0.

«Говорят, что я лучший игрок матча? Я не люблю оценивать. Сыграли на ноль и выиграли — это главное. Я сейчас провел три игры за сборную — играл неплохо, старался. Считаю, что мы все вместе с командой хорошо провели сборы. Самое главное, что за три матча набрали семь очков», — цитирует вратаря «Матч ТВ».

Также Гилерме добавил, что у команды был тяжелый график. Не было времени, чтобы подготовить игроков как требуется. Даже несмотря на большое количество технических ошибок на поле, главное, что у футболистов была одна цель — биться и играть достойно.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее хавбек сборной России Далер Кузяев рассказал о требованиях тренерского штаба в матче с Мальтой.