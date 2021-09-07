Экс-игрок «Спартака» Крал рассказал, кого из игроков красно-белых он бы взял в АПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Алекс Крал, перешедший в лондонский «Вест Хэм», рассказал, кого из игроков красно-белых он бы взял в Английскую премьер-лигу (АПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Кого бы из «Спартака» я взял с собой в АПЛ? Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, это футболист с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой», — сказал Крал.

По данным английских СМИ, «Вест Хэм» арендует чеха с обязательством выкупа. Сумма выкупа Крала составит €14 млн. Правда, заплатить английский клуб будет обязан только в том случае, если Крал проведет в чемпионате определенное количество матче.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 55 матчей, но не отметился результативными ударами.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что полузащитник Алекс Крал переходит в лондонский «Вест Хэм».