Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ОДКБ заявили, что ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном... 09:48
СМИ назвали предполагаемого подозреваемого в похищении двух девочек в Киселевске 09:46
Названы дата и место прощания с Бельмондо 09:36
Глава «Лукойла» объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100 09:34
Депутат Горелкин предупредил о новом виде мошенничества 09:31
Экс-жена Мамаева рассказала, что футболист бил ее сына по голове 09:29
В Индии выявили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек 09:27
Разработчик «МИР-19» заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов... 09:22
Для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав... 09:22
Директор стадиона в Казани — на слова Бэйла: валлийцы приехали... 09:17
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-игрок «Спартака» Крал рассказал, кого из игроков красно-белых он бы взял в АПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Экс-игрок московского «Спартака» Алекс Крал, перешедший в лондонский «Вест Хэм», рассказал, кого из игроков красно-белых он бы взял в Английскую премьер-лигу (АПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Кого бы из «Спартака» я взял с собой в АПЛ? Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, это футболист с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой», — сказал Крал.

По данным английских СМИ, «Вест Хэм» арендует чеха с обязательством выкупа. Сумма выкупа Крала составит €14 млн. Правда, заплатить английский клуб будет обязан только в том случае, если Крал проведет в чемпионате определенное количество матче.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 55 матчей, но не отметился результативными ударами.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что полузащитник Алекс Крал переходит в лондонский «Вест Хэм».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Прятались в норы и пещеры, а потом стреляли в спины»
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о боевых операциях СССР в Панджшерском ущелье
Дарья Донцова
Чугунная задница
О том, как писать детективы вечно
«Неутомимый смельчак и волшебник слова»: умер Жан-Поль Бельмондо
Представитель актера раскрыл подробности смерти Жан-Поля Бельмондо
СК возбудил уголовное дело после пропажи школьниц в Кемеровской области
Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии
Умер сценограф Пугачевой Борис Краснов
Украинский медик назвала полезные свойства сала
Новости и материалы
В ОДКБ заявили, что ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном остается напряженной
СМИ назвали предполагаемого подозреваемого в похищении двух девочек в Киселевске
Названы дата и место прощания с Бельмондо
Глава «Лукойла» объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100
Депутат Горелкин предупредил о новом виде мошенничества
Экс-жена Мамаева рассказала, что футболист бил ее сына по голове
В Индии выявили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Разработчик «МИР-19» заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у препарата
Для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав органов внутренних дел
Директор стадиона в Казани — на слова Бэйла: валлийцы приехали с желанием искать недостатки
В Сальвадоре вступил в силу закон, признающий биткойн официальной валютой
Жительница Барнаула и ее внучки получили срок за обвинение деда в педофилии
Жителю Вьетнама дали пять лет тюрьмы за распространение коронавируса
Масштабные учения МЧС России стартовали в семи регионах страны
Карпин — о запрете сахара в сборной: без конфетки никто не умрет
Стало известно, в какие города россияне отправляются совмещать отдых и удаленку
МИД Японии оценил план России создать особую экономическую зону на Курилах
Футболист «Барселоны» может перейти в клуб РПЛ
Все новости
«Ну, погоди!», женский YouTube, музыка на кассетах. Чего афганцы лишатся из-за талибов*
Востоковед объяснил, как «Талибан»* перестроит культурную жизнь Афганистана
«Камаз-гигант», водоробус и другие новинки «Комтранс-2021»
В Москве представили транспорт на альтернативном топливе
«Хотели перекрасить зону с «черной» на «красную»
Эксперты — о том, почему подрались заключенные в ИК-14 в Хабаровском крае
«Только государство может осуществить это чудо»
Экономисты назвали примерную стоимость новых городов в Сибири
Поблагодарил за понимание: Зеленский призвал США усилить давление на Россию
Президент Украины попросил американских конгрессменов сохранить санкции против России
ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует
Памфилова прокомментировала решение Совета Европы прислать наблюдателей
Главные новинки выставки «Комтранс-2021»
«Ямал» в помощь: как «Газпром» держит высокие цены на газ
Что будет со стоимостью газа в Европе после запуска «Северного потока — 2»
«Заниматься политикой в Белоруссии сейчас можно только сидя в тюрьме»
Как белорусская оппозиция отреагировала на обвинительный приговор Колесниковой и Знаку
«Он здорово хайпанул»
Выступление лидера Rammstein на «Спасской Башне» вызвало резкую реакцию части ветеранов
«Не на его уровне»: нейросеть дописала симфонию Бетховена
Композитор Журбин оценил законченную ИИ симфонию Бетховена
Обещал вернуться: что грозит бывшему грузинскому президенту на родине
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на выборы
Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19
Иммунологи оценили эффективность первого в мире иммуноглобулина от COVID-19
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях