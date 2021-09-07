Акинфеев назвал вратарей, которые являются будущим российского футбола

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и страж ворот московского «Спартака» Александр Максименко являются будущим российского футбола.

«Тут секретов нет, что Саша Максименко и Матвей Сафонов, пусть никто не обижается, это наше будущее. Но этому будущему надо помогать, чтобы они раскрывали свои таланты. У Матвея еще все впереди», – сказал Акинфеев в интервью телеканалу «Россия 24».

Сафонов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Польши (1:1) в июне 2021 года. На чемпионате Европы — 2020 он принял участие во встречах с Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь «Краснодара» пропустил шесть мячей в пяти матчах.

Максименко не имеет опыта выступления за главную сборную. В чемпионате России сезона-2021/22 он сыграл в шести встречах и пропустил шесть мячей.

Ранее Акинфеев рассказал, почему совершил результативную ошибку в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2014 года против команды Южной Кореи.