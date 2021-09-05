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Смолов назвал «тяжелым выездом» победу над Кипром в матче отбора ЧМ-2022

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Yiannis Kourtoglou/Reuters

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался о победе над командой Кипра в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«Погода очень сильно сказалась. Играть в таких условиях непросто, очень жарко, очень душно. Обезвоживание наступает быстрее. Я считаю, что удалось забрать три очка в тяжелом выезде», — сказал Смолов журналистам.

Форвард отметил, что победа во встрече важнее индивидуальных показателей. Игрок отметился двумя результативными передачами.

«Голевые передачи — это часть футбола. Я рад, что смог поучаствовать в обоих голах. И, конечно, я очень рад вернуться», — заявил Смолов.

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который вывел сборную России в капитанской повязке на матч с Кипром, стал первым за 16 лет игроком красно-зеленых, удостоившимся такой чести.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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